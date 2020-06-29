Пострадавшие во время стрельбы в Лихула выписаны из больницы
6 июня Микк Таррасте открыл огонь в Лихула по случайным людям, убив двоих и ранив троих.
6 июня Микк Таррасте открыл огонь в Лихула по случайным людям, убив двоих и ранив троих.
Ляэнеская окружная прокуратура подтвердила, что на сегодняшний день все трое пострадавших, включая двоих детей, выписаны из больницы.
По словам прокуратуры, сейчас все еще идет предварительное расследование, в рамках которого больше всего времени занимают экспертизы. Какие улики и информация были собраны выяснится после окончания расследования.
Микк Таррасте находится в Таллиннской тюрьме. Если через два месяца с момента ареста уголовное дело не будет готово к отправке в суд, то прокуратура будет ходатайствовать о продлении ареста.
6 июня Террасте открыл огонь по мотоциклисту и автомобилю и в результате убил двух человек и ранил еще трех. События начали развиваться с ДТП, которое спровоцировал 32-летний Микк Таррасте на Subaru. Инцидент произошел в Лихула у заправки.
32-летний мужчина уехал с места происшествия, и за его Subaru последовал мотоциклист Вирго Рягасте. Таррасте выстрелил в мотоциклиста, и последний скончался на месте происшествия. На расстоянии около 800 метров от места происшествия Таррасте открыл огонь в сторону автомобиля ”Жигули”, где находились бабушка и дедушка с внуками. Бабушка скончалась, трехлетний и пятилетний дети попали в больницу.
После стрельбы мужчина сбежал в близлежащий лесок, полицейская операция продолжалась пару часов до тех пор, пока стрелка задержали. В ходе нее Таррасте выстрелил в одного полицейского, который, к счастью, был в шлеме и поэтому не пострадал.
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