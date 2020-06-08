08.06.2020, 09:43
Пострадавшие в стрельбе дети идут на поправку
По словам Ляэнеского префекта Кайдо Кыпласа, пострадавшие в перестрелке в Лихула дети идут на поправку.
По словам Ляэнеского префекта Кайдо Кыпласа, пострадавшие в перестрелке в Лихула дети идут на поправку.
”Дети дышат самостоятельно. Их состояние стабильное и жизнь вне опасности”, — сказал он в интервью ”Vikerraadio” на ERR.
Кыплас добавил, что сейчас идет сопоставление показаний подозреваемого с собранными уликами. ”Надеемся, что мотив станет ясен в ближайшее время. Сейчас он пока непонятен. Почему он это сделал, — этого он не сказал”, — отметил префект.
Согласно имеющейся на данный момент информации, действия стрелявшего были спонтанными и незапланированными.
Все подробности стрельбы в Лихула читайте ЗДЕСЬ.
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