Постоянное хранилище радиоактивных отходов могут построить в Палдиски

По словам Рене Кокка, территория бывшего центра подготовки подводников в Палдиски могла бы подойти и для планируемого постоянного хранилища, но ясность внесет процесс составления планировки и оценка воздействия .

”Насколько нам сегодня известно, территория учебного центра Палдиски должна сгодиться как потенциальное место размещения, но нам необходимо в этом убедиться, для чего местным самоуправлением будет проведена спецпланировка. Полную уверенность даст оценка всех возможных последствий и сравнение альтернатив. Выбор места постоянного хранилища необходимо сделать к 2025 году, а строительство должно начаться в 2037 году”, — отметил министр окружающей среды.

По словам Кристы Саарик, главного специалиста отдела атмосферного воздуха и радиации Министерства окружающей среды, предварительные исследования, проведенные в 2014-2015 гг., выявили, что наиболее подходящим техническим решением для хранения является сочетание наземных и подземных сооружений. В общей сложности окончательному размещению подлежит до 3000 м3 отходов. Наиболее активные отходы, такие как реакторы и закрытые источники излучения, необходимо захоронить под землей на глубине 30-50 метров.

”В небольшом объеме — менее одного кубометра в год — радиоактивные отходы образуются в Эстонии и сегодня, как правило, в промышленных, медицинских и научно-исследовательских учреждениях. Это низко- и среднеактивные отходы, также требующие окончательного захоронения”, — отметила Саарик.

Возводимое постоянное хранилище должно соответствовать всем международным стандартам в области окружающей среды и радиационной безопасности. Радиоактивные отходы размещаются в постоянном хранилище в специальных бетонных контейнерах, которые, в свою очередь, помещаются в специальные бетонные бункеры, снабженные системой мониторинга. После размещения отходов в бункерах они будут покрыты бетоном, а также слоем глины и почвы. Такое покрытое почвой место с виду похоже на поросший травой холм.