Postimees урезает зарплаты работникам на 30%, Äripäev сокращает 40 человек

Государство поддерживает предприятия, которые из-за вызванного коронавирусом кризиса потеряли как минимум 30% оборота по сравнению с прошлым годом, вынуждены сократить зарплату сотрудников на 30% и могут предоставить как минимум на 30% меньше работы.

По всем этим условиям Postimees Grupp должна подойти для получения поддержки от Кассы по безработице.

Председатель правления Postimees Grupp Анрду Раудсалу объяснил сокращение зарплат тем, что для концерна очень важно не сокращать сотрудников. Также брутто-зарплата сотрудников не опустится ниже 1000 евро.

Ранее подобные сокращения зарплаты были и в других СМИ, за исключением ERR, которая не зависит от ситуации на рынке.

Äripäev, куда входит и издание "Деловые Ведомости", и вовсе решил сократить 40 рабочих мест. Так. как не все рабочие места были заполнены, то под сокращение пойдет меньшее число сотрудников. У всех остальных зарплата будет сокращена на 15%, а у двух членов правления — на 20%

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!