08.05.2019, 18:47
Postimees покидает очередной известный журналист: Айнара Рууссаара сократили(3)
Газета Postimees уволила журналиста со стажем Айнара Рууссаара.
Газета Postimees уволила журналиста со стажем Айнара Рууссаара.
Главный редактор и издатель Postimees были недоступны для комментария. Зато сам Рууссаар подтвердил Delfi свое увольнение и отметил, что причины его увольнения — экономические.
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