08.05.2019, 18:47

Postimees покидает очередной известный журналист: Айнара Рууссаара сократили

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Ainar RuussarFoto: Priit Simson

Газета Postimees уволила журналиста со стажем Айнара Рууссаара.

Главный редактор и издатель Postimees были недоступны для комментария. Зато сам Рууссаар подтвердил Delfi свое увольнение и отметил, что причины его увольнения — экономические.

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