15.08.2019, 15:47

Postimees Grupp отказалась от продажи рекламы на русскоязычных каналах

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rus.delfi.ee
EST 6
Postimehe maja
Postimehe majaFoto: Ilmar Saabas

В начале августа Postimees сообщило, что будет продавать рекламу на русскоязычных каналах, в том числе и на ПБК, который в своих же статьях неоднократно подвергал критике. Теперь же предприятие решило отказаться от этой идеи.

Согласно изначальному плану, Postimees Grupp с 1 января следующего года должен был перенять у BMA Estonia OÜ продажу рекламы на четырех русскоязычных каналах: НТВ-Мир Эстония, REN-TV Эстония, Дом Кино и ПБК (Первый балтийский канал).

Председатель правления Postimees Grupp Андрес Кулль сообщил Delfi, что изначально планировалось исключить из договора лишь ПБК, но у экспертов возникли претензии и к другим каналам.

"На этом приключении можно поставить точку", — подчеркнул Кулль.

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