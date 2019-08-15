Postimees Grupp отказалась от продажи рекламы на русскоязычных каналах

Согласно изначальному плану, Postimees Grupp с 1 января следующего года должен был перенять у BMA Estonia OÜ продажу рекламы на четырех русскоязычных каналах: НТВ-Мир Эстония, REN-TV Эстония, Дом Кино и ПБК (Первый балтийский канал).

Председатель правления Postimees Grupp Андрес Кулль сообщил Delfi, что изначально планировалось исключить из договора лишь ПБК, но у экспертов возникли претензии и к другим каналам.

"На этом приключении можно поставить точку", — подчеркнул Кулль.