Postimees будет продавать рекламу на русскоязычных каналах, в том числе ПБК

На выходных Postimees Grupp AS сообщил, что с 1 января следующего года перенимает у BMA Estonia OÜ функции продажи рекламы на телеканалах в Эстонии. Postimees будет продавать рекламу в общей сложности на четырех русскоязычных каналах: НТВ-Мир Эстония, REN-TV Эстония, Дом Кино и ПБК (First Baltic Channel).

Ранее член правления Postimees Grupp AS Райдо Соом сказал, что речь идет только о договоре о сотрудничестве, в ходе которого отношения собственности BMA Estonia OÜ меняться не будут.

Сегодня получить комментарии от Соома Delfi не удалось.

Как писал ERR, руководитель отдела расследовательской журналистики Postimees Холгер Роонемаа не понимает решения концерна. Он отмечает, что хоть речь и идет о бизнес-решении, Postimees Grupp не должна со свой стороны каким бы то ни было образом содействовать российской пропаганде, которая представляет для Эстонии серьезную опасность.