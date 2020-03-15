Поставщики услуг для организаторов мероприятий просят государство спасти сектор и предлагают взамен свою помощь

В обращении отмечается, что по состоянию на сегодняшний день в сфере занято более 1000 человек, услуги которых оказались не нужны на неопределенное время. ”Предприятия не в состоянии держать людей на зарплате в условиях, когда предоставление услуг прекращено. Люди, работающие в данной сфере, обладают специфическими знаниями, в связи с чем являются основным достоянием предприятий, ценность которого нельзя измерить. Наши фирмы нуждаются в помощи, чтобы сохранить своих работников”.
Под обращением подписалось несколько десятков предприятий. В качестве конкретных мер предлагается:
1. Освободить от уплаты налогов на рабочую силу до нормализации ситуации как минимум в течение 6 месяцев.
2. Сделать исключение для статьи 27 Закона о трудовом договоре и разрешить уменьшение рабочей нагрузки и зарплаты в течение 6-12 месяцев.
3. Получить возможности использовать резерв Кассы по безработице, из которого покрыть расходы на принудительный отпуск для работников.
4. Компенсировать карантин работников за счет средств Больничной кассы. Расходы за отмену мероприятий в связи с чрезвычайными положением компенсировать в случае, если их не компенсирует заказчик или если отмена вызвана объявлением чрезвычайного положения.
5. Использовать поручительство государства/Kredex для отпусков по кредитным платежам.
6. Привлечь представителей сектора в рабочие группы, занимающиеся вопросами влияния вируса на экономику.
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