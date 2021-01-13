Поставленные десять лет назад правительством Ансипа задачи к 2020 году были выполнены лишь частично

Всего программа включала в себя 17 основных задач, из которых восемь к настоящему моменту выполнены полностью. Две задачи были выполнены частично, а шесть оказались не выполнены вообще. В отношении еще одной задачи ничего ясность отсутствует.

Три из восьми достигнутых задач связаны с увеличением занятости и три — с образованием. Еще одна касается возобновляемой энергии.

До достижения одной цели — уменьшения количества людей с основным образованием или низким уровнем образования — не хватило 0,3%, а до достижения другой — увеличения доли эстонского экспорта в мировой торговле — всего 0,03%.

Еще ряд задач были не выполнены совсем: относительная бедность не уменьшилась; государственный бюджет находится в минусе; производительность рабочей силы не соответствует расходам на рабочую силу и среднему показателю по Европе; безработица среди молодежи по-прежнему велика, а финансирование науки далеко от того уровня, который планировался.

Как пояснил Андрус Ансип, в 2009 году уровень относительной бедности составлял 15,8%, а среди людей старше 65 лет — всего 15,1%, что в то время было ниже среднего по Европе. Теперь же, по его словам, показатель относительной бедности среди пожилых людей является самым высоким в ЕС — 43,1%. ”Эти 15% к 2020 году были бы не самым большим достижением по сравнению с 2009 годом”, — отметил он. Неудачу Ансип объяснил тем, что во время экономического кризиса зарплаты выросли, но индексация пенсий происходила с временным сдвигом, в связи с чем рост пенсий значительно отстал от роста зарплат. По мнению Ансипа, нынешнее правительство уделяет данной проблеме недостаточно внимания и даже усугубило ее, например, подняв в 2018 году подоходный налог для работающих пенсионеров.

Ансипу также не нравится, что правительство не может решить проблемы, связанные с образованием, из-за чего русскоязычное население страны более бедное. ”Э-государство также развивается слишком медленно: Эстония сильно отстает от остальной Европы в плане дигитализации промышленности, и эта проблема лишь усугубляется”, — отметил бывший премьер-министр.