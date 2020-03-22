Поставки в Эстонию защитных средств по линии Евросоюза задерживаются до мая

Эстония участвует в общем госзаказе Европейской Комиссии, в рамках которого закупаются респираторные защитные средства, перчатки, защитные костюмы и очки. По плану Европейской Комиссии госзаказ может сдвинуться на май месяц.
Кроме того, Департамент здоровья заключил два договора, по одному в начале марта заказали 50 000 респираторов FFP3, и дополнительно к ним еще 85 000 FFP3 респираторов. Рамочный договор сроком на полгода позволит заказать до 260 000 масок.
В конце марта нам должны прийти 200 000 трехслойных хирургических масок, но мы должны учитывать, что срок поставки будет продлен. Также идут переговоры с поставщиками FFP2, и мы делаем все, чтобы они были доставлены в ближайшее время в Эстонию.
Департамент здоровья в основном получает средства личной защиты через эстонских поставщиков, а также китайских производителей. К сожалению, мы должны считаться с тем, что в нынешней ситуации у логистических предприятий могут быть различные проблемы, и сроки поставок заказов могут задерживаться, говорится в пресс-релизе Департамента здоровья.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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