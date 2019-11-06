Постановление суда: газета "Столица" рекламировала Центристскую партию перед выборами

Окончательно партия проиграла судебный спор во вторник, 5 ноября, когда ее кассационную жалобу не принял в производство Государственный суд, а ранее суды первых двух инстанций жалобы Центристской партии также отклонили, пишет rus.err.ee.

"Как характер вопросов интервью, так и их публикация в большом объеме в газете незадолго до выборов в местные органы власти не оставляет сомнений разумному наблюдателю, что этим интервью были созданы привилегии кандидату на выборах", — установила судебная коллегия.

Суд установил, что Центристская партия благодаря опубликованным за счет города статьям находились в более благоприятном положении, чем другие партии, потому что должна была тратить меньше на саму рекламу перед выборами.

Теперь центристы должны вернуть городу Таллинну запрещенное пожертвование в размере 6071,04 евро.