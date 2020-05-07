ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА | Изменено распоряжение о ”Применении мер при особом положении”

1. Изменить распоряжение Правительства Республики No 77 от 13 марта 2020 года ”Применение мер при особом положении” следующим образом:

1) дополнить пункт 31 распоряжения второй фразой в следующей формулировке: ”Ограничение на максимальный размер группы не распространяется на тренировки кандидатов во взрослую сборную Эстонии.”;

2) изменить пункт 32 распоряжения следующим образом:

„32. Вводимое пунктом 3 ограничение не распространяется на посещение музеев и прочих выставочных учреждений, если выполнены следующие условия:

1) выполняются ограничения на свободное передвижение, введенные пунктом 1 распоряжения премьер-министра No 45 от 24. марта 2020 года;

2) при групповом посещении в группе может быть не более десяти посетителей;

3) поставщик услуг обеспечил наличие дезинфицирующих средств;

4) поставщик услуг обеспечил в открытых для посетителей помещениях влажную чистку часто касаемых поверхностей каждые 2−4 часа;

5) интерактивные экспонаты закрыты или поставщик услуг обеспечил их влажную чистку после каждого использования или поставщик услуг сделал доступными для посетителей одноразовые перчатки и обеспечил безопасное обращение с ними после использования;

6) поставщик услуг не распространяет бесплатных информационных материалов на физических носителях;

7) поставщик услуг не организует творческой работы и мастер-классов, на которых используются общие средства труда.”;

3) дополнить распоряжение пунктом 33 в следующей формулировке:

„33. Вводимое пунктом 3 ограничение не распространяется на основные школы, гимназии, профессиональные и высшие учебные заведения, а также на организацию деятельности учреждений, осуществляющих повышение квалификации, кружков по интересам, учреждений, предлагающих внешкольное образование и открытых центров молодежи, если выполнены следующие условия:

1) в группе не более десяти человек, за исключением экзаменов, государственных экзаменов и квалификационных экзаменов;

2) при организации экзаменов, государственных экзаменов и квалификационных экзаменов обеспечивается распределение сдающих экзамен учеников в помещении с учетом ограничений на свободное передвижение, введенных пунктом 1 распоряжения премьер- министра No 45 от 24. марта 2020 г;

3) передвижение групп учеников в здании учебного заведения и на используемой для учебной деятельности территории не должно быть кучным;

4) предметы общего пользования в здании и на используемой для учебной деятельности

территории дезинфицируются после использования.”; 4)дополнитьраспоряжениепунктами34–36 вследующейформулировке: