07.05.2020, 11:47

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА | Изменено распоряжение о ”Применение мер при особом положении”


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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА | Изменено распоряжение о ”Применение мер при особом положении”
Foto: Kristjan Järv

Принято 05.05.2020 No 143
Исходя из особого положения, введенного распоряжением Правительства Эстонской Республики No 76 от 12 марта 2020 года ”Об объявлении особого положения на административной территории Эстонской Республики”, а также на основании ч. 1 и 3 ст. 31 и ч. 1. ст 32 Закона о чрезвычайных ситуациях Правительство Республики принимает решение:

1. Изменить распоряжение Правительства Республики No 77 от 13 марта 2020 года ”Применение мер при особом положении” следующим образом:

1) дополнить пункт 31 распоряжения второй фразой в следующей формулировке: ”Ограничение на максимальный размер группы не распространяется на тренировки кандидатов во взрослую сборную Эстонии.”;
2) изменить пункт 32 распоряжения следующим образом:

„32. Вводимое пунктом 3 ограничение не распространяется на посещение музеев и прочих выставочных учреждений, если выполнены следующие условия:

1) выполняются ограничения на свободное передвижение, введенные пунктом 1 распоряжения премьер-министра No 45 от 24. марта 2020 года;
2) при групповом посещении в группе может быть не более десяти посетителей;
3) поставщик услуг обеспечил наличие дезинфицирующих средств;
4) поставщик услуг обеспечил в открытых для посетителей помещениях влажную чистку часто касаемых поверхностей каждые 2−4 часа;
5) интерактивные экспонаты закрыты или поставщик услуг обеспечил их влажную чистку после каждого использования или поставщик услуг сделал доступными для посетителей одноразовые перчатки и обеспечил безопасное обращение с ними после использования;
6) поставщик услуг не распространяет бесплатных информационных материалов на физических носителях;
7) поставщик услуг не организует творческой работы и мастер-классов, на которых используются общие средства труда.”;
3) дополнить распоряжение пунктом 33 в следующей формулировке:

„33. Вводимое пунктом 3 ограничение не распространяется на основные школы, гимназии, профессиональные и высшие учебные заведения, а также на организацию деятельности учреждений, осуществляющих повышение квалификации, кружков по интересам, учреждений, предлагающих внешкольное образование и открытых центров молодежи, если выполнены следующие условия:

1) в группе не более десяти человек, за исключением экзаменов, государственных экзаменов и квалификационных экзаменов;
2) при организации экзаменов, государственных экзаменов и квалификационных экзаменов обеспечивается распределение сдающих экзамен учеников в помещении с учетом ограничений на свободное передвижение, введенных пунктом 1 распоряжения премьер- министра No 45 от 24. марта 2020 г;
3) передвижение групп учеников в здании учебного заведения и на используемой для учебной деятельности территории не должно быть кучным;
4) предметы общего пользования в здании и на используемой для учебной деятельности
территории дезинфицируются после использования.”; 4)дополнитьраспоряжениепунктами34–36 вследующейформулировке:

”34. Вводимое подпунктом 4 пункта 1 ограничение не распространяется на обучение практическому вождению водителей механических транспортных средств, водителей автомобилей и водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов, если выполнены следующие условия:

1) в автомашине находятся только учитель и ученик, которые не имеют симптомов коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19;
2) должно быть обеспечено наличие дезинфицирующих средств в учебном автомобиле; 3) после каждого занятия организатор обучения организует очищение тех поверхностей,
которых касался ученик.
35. Вводимое пунктом 1 ограничение не распространяется на проведение повторных выпускных экзаменов в Колледже полиции и пограничной охраны Академии внутренней обороны. Повторный выпускной экзамен сдается рассредоточено, и каждое экзаменационное задание одновременно решает не более двух обучающихся.
36. Вводимое пунктом 3 ограничение не распространяется на проведение с согласия Министерства культуры в помещениях тренировок спортсменов, которые являются как минимум кандидатами во взрослую сборную Эстонии, и если организатор тренировки вместе с собственником или владельцем спортивного объекта обеспечил наличие дезинфицирующих средств.”;
5) дополнить распоряжение пунктом 37 в следующей формулировке:
”37. Вводимое пунктом 3 ограничение не распространяется на проведение открытых богослужений и других открытых религиозных обрядов, если соблюдаются ограничения на свободное передвижение, введенные пунктом 1 распоряжения премьер-министра No 45 от 24 марта 2020 г, и если обеспечено наличие дезинфицирующих средств.”;
6) изменить пункт 51 распоряжения следующим образом:

”51. Надзор за выполнением установленных в подпункте 4 пункта 1 и в пункте 34
требований по организации обучения водителей осуществляет Департамент шоссейных дорог и Департамент полиции и пограничной охраны. Надзор за выполнением требований, установленных в пунктах 33 и 35−37, осуществляет Департамент полиции и пограничной охраны.”.
2. Владельцам средств массовой информации опубликовать распоряжение незамедлительно, без изменений и бесплатно
3. Подпункты 1 и 4 пункта 1 распоряжения вступают в силу в момент его подписания, подпункт 2 пункта 1 вступает в силу 11 мая 2020 г, подпункт 3 вступает в силу 15 мая 2020 г и подпункт 5 пункта 1 вступает в силу 10 мая 2020. a. Изменения подпункта 6 пункта 1 распоряжения вступают в силу в соответствии со вступлением в силу каждого указанного в нем положения.

Настоящим распоряжением ослабляются меры, введенные для защиты жизни и здоровья людей и доминирующего общественного интереса с целью пресечения распространения вируса. Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке к распоряжению, которая будет опубликована на домашней странице Правительства Республики.

В случае невыполнения надлежащим образом мер, применяемых при введении особого положения, применяются средства административного принуждения, указанные в п. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране правопорядка. В соответствии со ст. 47 Закона о чрезвычайных ситуациях сумма административного штрафа составляет 2000 евро. Административный штраф, целью которого является принуждение к соблюдению ограничения на свободное передвижение и предотвращение распространения вируса, может выписываться повторно.

Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке, предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.

Юри Ратас, премьер-министр
Таймар Петеркоп, государственный секретарь

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