Пост главреда в Postimees предлагают Прийту Хыбемяги и Тийне Каалеп
По данным Delfi, место главного редактора в Postimees предлагали журналисту Eesti Ekspressi Прийту Хыбемяги и руководителю издательства Hea Lugu Тийне Каалеп.
По данным Delfi, место главного редактора в Postimees предлагали журналисту Eesti Ekspressi Прийту Хыбемяги и руководителю издательства Hea Lugu Тийне Каалеп.
Хыбемяги занимал пост главного редактора в газетах Õhtuleht, Eesti Päevaleh и Eesti Ekspress. Каалеп работала руководителем новостной редакции Postimees, а также главредом Eesti Ekspress.
Связаться с Хыбемяги пока не удалось, Каалеп ранее заявила, что не собирается давать комментарий на эту тему.
27 декабря состоялась встреча членов правления Postimees Grupp и редакции с целью обсудить возникшие между руководством и работниками разногласия. По данным Delfi, по итогам собрания шестеро журналистов решили покинуть концерн.
Об уходе сообщили журналисты отдела расследовательской журналистики Мари Метс, Мартин Лайне, Хелен Михельсон и Оливер Кунд, а также редактор Хенрик Ильвес. Также свою должность покидает руководитель отдела мнений Индрек Леппик.
Кроме того, вчера председатель правления Андрус Раудсалу предложил руководителю отдела расследовательской журналистики Холгеру Роонемаа, который должен был покинуть свой пост через месяц, сделать это ”со дня”, с чем Роонемаа согласился.
23 декабря мы писали, что член правления AS Postimees Grupp и ответственный издатель Postimees Мерили Никколо по соглашению сторон покинула должность. Заявление об уходе подал и руководитель отдела расследовательской журналистики Postimees Холгер Роонемаа.
"Я подал заявление об уходе после Мерили, поскольку не вижу, что мы можем продолжать заниматься независимой журналистикой", — пояснил Роонемаа.
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