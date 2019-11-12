Поспешите! Осталось всего несколько дней, чтобы пройти вакцинацию от гриппа в аптеках

”Вакцинация — это самая простая и дешевая возможность профилактики и сокращения случаев заражения гриппом и смертей от него. Этой осенью в аптеках сделали прививку уже более 10 000 человек, т. е. больше, чем в прошлом году, — заявил провизор и член правления Эстонского объединения аптек Тимо Данилов. — Приятно наблюдать рост осведомленности населения о важности вакцинации и способствовать повышению количества вакцинированных.

Те, кто еще не прошел вакцинацию от гриппа, могут сделать это в аптеках до воскресенья”. Все противогриппозные вакцины, используемые в Эстонии в этом году, являются четырехвалентными, т. е. гарантируют защиту от четырех различных штаммов вируса гриппа.

Аптеки расположены в удобных и легкодоступных местах и работают допоздна, что позволяет пройти вакцинацию и после работы. Вакцинацию проводят медработники. Задействованы все крупные сети аптек: Apotheka, Benu, Südameapteek и Euroapteek. С перечнем аптек, где можно пройти вакцинацию, и режимом их работы можно ознакомиться на сайте www.vaktsineeriapteegis.ee.