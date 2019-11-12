12.11.2019, 12:10

Поспешите! Осталось всего несколько дней, чтобы пройти вакцинацию от гриппа в аптеках


EST
Vaktsineerimine apteegis
Vaktsineerimine apteegisRauno Volmar

Эстонское объединение аптек приглашает всех, кто еще не сделал прививку против гриппа, на вакцинацию в аптеки — это можно сделать до 17 ноября в 23 аптеках Таллинна, Тарту, Йыхви, Курессааре, Выру, Раквере и Пярну.

”Вакцинация — это самая простая и дешевая возможность профилактики и сокращения случаев заражения гриппом и смертей от него. Этой осенью в аптеках сделали прививку уже более 10 000 человек, т. е. больше, чем в прошлом году, — заявил провизор и член правления Эстонского объединения аптек Тимо Данилов. — Приятно наблюдать рост осведомленности населения о важности вакцинации и способствовать повышению количества вакцинированных.

Те, кто еще не прошел вакцинацию от гриппа, могут сделать это в аптеках до воскресенья”. Все противогриппозные вакцины, используемые в Эстонии в этом году, являются четырехвалентными, т. е. гарантируют защиту от четырех различных штаммов вируса гриппа.

Аптеки расположены в удобных и легкодоступных местах и работают допоздна, что позволяет пройти вакцинацию и после работы. Вакцинацию проводят медработники. Задействованы все крупные сети аптек: Apotheka, Benu, Südameapteek и Euroapteek. С перечнем аптек, где можно пройти вакцинацию, и режимом их работы можно ознакомиться на сайте www.vaktsineeriapteegis.ee.

По предварительным расчетам Департамента здоровья, в сезоне 2018/2019 в Эстонии переболели гриппом 45–55 тысяч человек, 1662 из них были госпитализированы и 130 нуждались в интенсивной терапии. Среди нуждавшихся в госпитализации пациентов 42,3% составили дети и подростки моложе 15 лет. В прошлом гриппозном сезоне от спровоцированных гриппом осложнений скончались 57 заболевших, а в позапрошлом — 94. В сравнении с другими странами Европы доля привитых от гриппа в Эстонии является одной из самых низких. В Европейском союзе вакцинацию против гриппа проходит в среднем более 50% жителей.

Обычно грипп начинается с высокой температуры и боли в мышцах, вызывая такие осложнения как воспаление легких, острый пиелонефрит или обострение хронических заболеваний. Противогриппозная вакцина начинает действовать, как правило, через 10-14 дней после инъекции, и ее действие длится до одного года. При отсутствии противопоказаний вакцинацию против гриппа могут пройти все желающие, включая детей в возрасте от 6 месяцев.

Вакцинация показана пожилым, детям, страдающим хроническими заболеваниями людям, а также тем, кто с ними тесно контактирует. Следует учитывать, что грипп может представлять опасность для жизни, и лучший способ защитить от него себя и своих близких — это вакцинация. Поэтому рекомендуем пройти ее и людям, не входящим в группу риска.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: