Поспешите! Осталось всего несколько дней, чтобы пройти вакцинацию от гриппа в аптеках

По предварительным расчетам Департамента здоровья, в сезоне 2018/2019 в Эстонии переболели гриппом 45–55 тысяч человек, 1662 из них были госпитализированы и 130 нуждались в интенсивной терапии. Среди нуждавшихся в госпитализации пациентов 42,3% составили дети и подростки моложе 15 лет. В прошлом гриппозном сезоне от спровоцированных гриппом осложнений скончались 57 заболевших, а в позапрошлом — 94. В сравнении с другими странами Европы доля привитых от гриппа в Эстонии является одной из самых низких. В Европейском союзе вакцинацию против гриппа проходит в среднем более 50% жителей.
Обычно грипп начинается с высокой температуры и боли в мышцах, вызывая такие осложнения как воспаление легких, острый пиелонефрит или обострение хронических заболеваний. Противогриппозная вакцина начинает действовать, как правило, через 10-14 дней после инъекции, и ее действие длится до одного года. При отсутствии противопоказаний вакцинацию против гриппа могут пройти все желающие, включая детей в возрасте от 6 месяцев.
Вакцинация показана пожилым, детям, страдающим хроническими заболеваниями людям, а также тем, кто с ними тесно контактирует. Следует учитывать, что грипп может представлять опасность для жизни, и лучший способ защитить от него себя и своих близких — это вакцинация. Поэтому рекомендуем пройти ее и людям, не входящим в группу риска.
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