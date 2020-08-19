Поспешите! Началась регистрация на мероприятия Дня Балтийского моря: экскурсии, мастер-классы, прогулки

В специальную программу по случаю Дня Балтийского моря вошли увлекательные экскурсии, мероприятия экологического просвещения, мастер-классы, а также пешие и велопрогулки. Мероприятия состоятся в разных уголках города и подойдут для всех возрастных групп.

Мероприятия начнутся в 11 часов с экскурсии ”Занимательные растения стран Балтийского моря” в Ботаническом саду (Клоостриметса теэ, 52).

Экскурсию на эстонском языке проведет Урмас Лаансоо (предварительная регистрация:https://www.tallinn.ee/est/Vorm-Laanemeremaade-ponevad-taimed), на русском языке — Мария Струкова (предварительная регистрация: https://www.tallinn.ee/est/Vorm-Zanimatelnye-rastenija-stran-Baltijskogo-morja). Участники экскурсии познакомятся с многообразием растений региона Балтийского моря.

В 16 часов начнется прогулка по берегу Мустйыэ по следующему маршруту: перекресток Марья-Мустйыэ — Палдиски мнт — променад Рокка-аль-Маре — орнитологическая вышка. Гид — эксперт зарубежного проекта Heawater Май Андрессон. В рамках проекта Heawater были приведены в порядок береговые сооружения Мустйыэ с целью снизить количество веществ, попадающих с рекой в Балтийское море. В конце прогулки участники экскурсии посетят расположенную возле променада Рокка-аль-Маре орнитологическую вышку, откуда открывается прекрасный вид на Коплиский залив и долину устья реки Мустйыэ (предварительная регистрация: https://www.tallinn.ee/est/Vorm-Jalutuskaik-mooda-renoveeritud-Mustjoe-kallast).

Сеть столичных велодорожек постоянно растет. Уже сейчас есть возможность проехать вдоль моря от Меривялья до Пальяссааре и Копли, и далее до Какумяэ. В рамках Дня Балтийского моря велосипедисты приглашаются принять участие в велопрогулке ”История культуры таллиннского побережья Балтийского моря”, которая стартует в 17.00 от Таллиннского центра олимпийского парусного спорта. Маршрут пройдет по велодорожкам вдоль побережья Таллиннского залива, и завершится в портовом городке Ноблесснера. Участники велопрогулки смогут познакомиться с многочисленными культурно-историческими объектами. Длина маршрута — чуть более 7 км, гид — Эрик Сарапуу (предварительная регистрация: https://www.tallinn.ee/est/Vorm-Jalgrattaretk-Laanemere-paeval).