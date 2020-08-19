Поспешите! Началась регистрация на мероприятия Дня Балтийского моря: экскурсии, мастер-классы, прогулки

Любители пеших прогулок приглашаются принять участие в походе до ”Русалки”, который начнется в 17.00 от перекрестка Рейди теэ с улицей Ахтри (сбор перед зданием Лоотси, 3а. Рейди теэ — самая новая улица в столице, которая открыла центр Таллинна в сторону моря. В ходе прогулки речь пойдет о значимости улицы Рейди в городском пространстве, любопытных вещах, найденных в ходе строительства улицы, визуальном решении променада и об истории Таллинна как морского города. На эстонском языке прогулку проведет ландшафтный архитектор Керсти Лоотус (предварительная регистрация: https://www.tallinn.ee/est/Vorm-Jalutuskaik-Reidi-tee-linnaruumis), на русском — Геннадий Грамберг (предварительная регистрация: https://www.tallinn.ee/rus/Vorm-Progulka-po-Rejdi-tee).
Почитатели строительного искусства приглашаются принять участие в мастер-классе ”Вдохновленное Балтийским морем строительное искусство”, который будет проходить с 18 до 20 часов в общинном огороде на улице Паэ (во дворе Паэ, 19). На мастер-классе продемонстрируют, как получить строительный материал из природного сырья берегов Балтийского моря, например, из глины и тростника. В результате усилий участников мастер-класса общинный огород Паэ обзаведется своеобразными воротами. Мастер-класс проведет Свен Алусте (предварительная регистрация: https://www.tallinn.ee/est/Vorm-Tootuba-Laanemerest-inspireeritud-ehituskunst).
В завершение дня состоится вечерняя двухчасовая прогулка на пляже Пирита, которая начнется в 19 часов от устья реки Пирита. Ее маршрут проляжет до Меривялья. В ходе прогулки речь пойдет об уникальности природы Пирита и охраняемых объектах (валуны, деревья, растения и т.д.). В случае ясной погоды можно будет насладиться красивейшим закатом. Гид — дендролог Мартин Сууроя (предварительная регистрация: https://www.tallinn.ee/rus/Vorm-Ohtune-jalutuskaik-mooda-Pirita-randa).
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