19.08.2020, 20:06

Поспешите! Началась регистрация на мероприятия Дня Балтийского моря: экскурсии, мастер-классы, прогулки


EST 2
Inimesed vabas õhus
Kui kaugele võib reegleid järgides minna?Foto: Ilmar Saabas

В следующий четверг, 27 августа, отмечается День Балтийского моря, в рамках которого по всей Эстонии пройдет ряд мероприятий. Составленная в результате сотрудничества Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, Ботанического сада и парка Кадриорг таллиннская программа стала частью летней программы города как кандидата на звание ”Зеленая столица Европы 2022”. Регистрация на мероприятия открылась сегодня, 19 августа.

В специальную программу по случаю Дня Балтийского моря вошли увлекательные экскурсии, мероприятия экологического просвещения, мастер-классы, а также пешие и велопрогулки. Мероприятия состоятся в разных уголках города и подойдут для всех возрастных групп.

Мероприятия начнутся в 11 часов с экскурсии ”Занимательные растения стран Балтийского моря” в Ботаническом саду (Клоостриметса теэ, 52).

Экскурсию на эстонском языке проведет Урмас Лаансоо (предварительная регистрация:https://www.tallinn.ee/est/Vorm-Laanemeremaade-ponevad-taimed), на русском языке — Мария Струкова (предварительная регистрация: https://www.tallinn.ee/est/Vorm-Zanimatelnye-rastenija-stran-Baltijskogo-morja). Участники экскурсии познакомятся с многообразием растений региона Балтийского моря.

Читайте также:

В 16 часов начнется прогулка по берегу Мустйыэ по следующему маршруту: перекресток Марья-Мустйыэ — Палдиски мнт — променад Рокка-аль-Маре — орнитологическая вышка. Гид — эксперт зарубежного проекта Heawater Май Андрессон. В рамках проекта Heawater были приведены в порядок береговые сооружения Мустйыэ с целью снизить количество веществ, попадающих с рекой в Балтийское море. В конце прогулки участники экскурсии посетят расположенную возле променада Рокка-аль-Маре орнитологическую вышку, откуда открывается прекрасный вид на Коплиский залив и долину устья реки Мустйыэ (предварительная регистрация: https://www.tallinn.ee/est/Vorm-Jalutuskaik-mooda-renoveeritud-Mustjoe-kallast).

Сеть столичных велодорожек постоянно растет. Уже сейчас есть возможность проехать вдоль моря от Меривялья до Пальяссааре и Копли, и далее до Какумяэ. В рамках Дня Балтийского моря велосипедисты приглашаются принять участие в велопрогулке ”История культуры таллиннского побережья Балтийского моря”, которая стартует в 17.00 от Таллиннского центра олимпийского парусного спорта. Маршрут пройдет по велодорожкам вдоль побережья Таллиннского залива, и завершится в портовом городке Ноблесснера. Участники велопрогулки смогут познакомиться с многочисленными культурно-историческими объектами. Длина маршрута — чуть более 7 км, гид — Эрик Сарапуу (предварительная регистрация: https://www.tallinn.ee/est/Vorm-Jalgrattaretk-Laanemere-paeval).

Любители пеших прогулок приглашаются принять участие в походе до ”Русалки”, который начнется в 17.00 от перекрестка Рейди теэ с улицей Ахтри (сбор перед зданием Лоотси, 3а. Рейди теэ — самая новая улица в столице, которая открыла центр Таллинна в сторону моря. В ходе прогулки речь пойдет о значимости улицы Рейди в городском пространстве, любопытных вещах, найденных в ходе строительства улицы, визуальном решении променада и об истории Таллинна как морского города. На эстонском языке прогулку проведет ландшафтный архитектор Керсти Лоотус (предварительная регистрация: https://www.tallinn.ee/est/Vorm-Jalutuskaik-Reidi-tee-linnaruumis), на русском — Геннадий Грамберг (предварительная регистрация: https://www.tallinn.ee/rus/Vorm-Progulka-po-Rejdi-tee).

Почитатели строительного искусства приглашаются принять участие в мастер-классе ”Вдохновленное Балтийским морем строительное искусство”, который будет проходить с 18 до 20 часов в общинном огороде на улице Паэ (во дворе Паэ, 19). На мастер-классе продемонстрируют, как получить строительный материал из природного сырья берегов Балтийского моря, например, из глины и тростника. В результате усилий участников мастер-класса общинный огород Паэ обзаведется своеобразными воротами. Мастер-класс проведет Свен Алусте (предварительная регистрация: https://www.tallinn.ee/est/Vorm-Tootuba-Laanemerest-inspireeritud-ehituskunst).

В завершение дня состоится вечерняя двухчасовая прогулка на пляже Пирита, которая начнется в 19 часов от устья реки Пирита. Ее маршрут проляжет до Меривялья. В ходе прогулки речь пойдет об уникальности природы Пирита и охраняемых объектах (валуны, деревья, растения и т.д.). В случае ясной погоды можно будет насладиться красивейшим закатом. Гид — дендролог Мартин Сууроя (предварительная регистрация: https://www.tallinn.ee/rus/Vorm-Ohtune-jalutuskaik-mooda-Pirita-randa).

Празднование Дня Балтийского моря берет начало в 2019 году, став инициативой фонда Джона Нурминена. Фонд активно занимается вопросами Балтийского моря, и появление посвященного морю праздника стал логичным продолжением основной деятельности. Примеру праздновать День Балтийского моря последовали и другие финские города, а позже — и другие страны. Празднование Дня Балтийского моря координирует в Эстонии Институт Финляндии совместно с посольством Финляндии в Таллинне. Дополнительная информация о мероприятиях в рамках Дня Балтийского моря доступна на сайте Института Финляндии: https://finst.ee/ru/.

Читайте также: