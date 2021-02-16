Посоветовавший пенсионерам ездить на такси Калле Кландорф вышел сухим из воды: выражение недоверия провалилось

Выражение недоверия инициировали все четыре оппозиционные партии в городском собрании Таллинна — Социал-демократическая партия, Партия реформ, Isamaa и EKRE. Причиной выражения недоверия они назвали многочисленные случаи надменного отношения столичной мэрии к проблемам горожан и неудовлетворительная работа нынешней таллиннской власти.

Выражение недоверия провалилось, так как из 79 членов Таллиннского горсобрания его поддержали лишь 32. Для выражения недоверия необходимо получить как минимум 40 голосов за.

В начале февраля новостная программа Reporter на Kanal 2 показала сюжет о пожилой женщине, которая из-за нерасчищенного тротуара не смогла дойти до глазной клиники Ида-Таллиннской центральной больницы и оказалась из-за этого в тяжелой ситуации. Журналисты обратили внимание на пожилого человека и помогли женщине попасть на прием к врачу.

В этой же передаче за комментарием обратились к вице-мэру Калле Кландорфу, который отвечает за коммунальную сферу Таллинна. Кландорф заявил, что со столичными улицами все хорошо и посоветовал пожилой женщине, попавшей в снежный плен, ездить по делам на такси, а не ходить по улице.