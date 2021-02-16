16.02.2021, 11:50

Посоветовавший пенсионерам ездить на такси Калле Кландорф вышел сухим из воды: выражение недоверия провалилось

 (4)
EST
Kui lumised jalgteed ei lase liikuda, tasub sõita taksoga, nagu soovitas Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf.
Kui lumised jalgteed ei lase liikuda, tasub sõita taksoga, nagu soovitas Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf. Foto: Rauno Volmar

Оппозиционные партии в городском собрании Таллинна инициировали выражение недоверия вице-мэру Калле Кландорфу, после его скандального заявления о том, что если пожилым людям сложно ходить по заснеженным улицам, они должны ездить на такси. Выражение недоверия не собрало достаточно голосов и Кландорф продолжит занимать свою должность.

Выражение недоверия инициировали все четыре оппозиционные партии в городском собрании Таллинна — Социал-демократическая партия, Партия реформ, Isamaa и EKRE. Причиной выражения недоверия они назвали многочисленные случаи надменного отношения столичной мэрии к проблемам горожан и неудовлетворительная работа нынешней таллиннской власти.

Читайте также:

Выражение недоверия провалилось, так как из 79 членов Таллиннского горсобрания его поддержали лишь 32. Для выражения недоверия необходимо получить как минимум 40 голосов за.

В начале февраля новостная программа Reporter на Kanal 2 показала сюжет о пожилой женщине, которая из-за нерасчищенного тротуара не смогла дойти до глазной клиники Ида-Таллиннской центральной больницы и оказалась из-за этого в тяжелой ситуации. Журналисты обратили внимание на пожилого человека и помогли женщине попасть на прием к врачу.

В этой же передаче за комментарием обратились к вице-мэру Калле Кландорфу, который отвечает за коммунальную сферу Таллинна. Кландорф заявил, что со столичными улицами все хорошо и посоветовал пожилой женщине, попавшей в снежный плен, ездить по делам на такси, а не ходить по улице.

Читайте также: