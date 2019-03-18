Посольство США о вербальной атаке на главного раввина Эстонии: слова могут повлечь за собой опасные действия

В современном обществе нет места подобному языку ненависти, независимо оттого направлен ли он на вероисповедание, расу, этническую принадлежность, пол человека или затрагивает какие-либо другие его отличительные черты.



Слова имеют огромное значение и могут повлечь за собой опасные действия, если подобные выражения ненависти оставить без внимания.

Мы присоединяемся к членам Еврейской общины Эстонии, к премьер-министру Юри Ратасу и ко всем, кто осудил этот акт и выражаем поддержку правоохранительным органам Эстонии во время проведения расследования.



В субботу главный раввин Эстонии Шмуэль Кот подвергся словесным оскорблениям на улице, когда направлялся вместе с детьми в синагогу.

О случившемся он рассказал своему знакомому, который и поделился информацией в Facebook.