Посольство США о вербальной атаке на главного раввина Эстонии: слова могут повлечь за собой опасные действия

Мы самым решительным образом осуждаем вербальную атаку на раввина Шмуэля Кота, которая произошла в субботу в Таллинне, оворится в заявлении посольства США в Таллинне, распространенном 18 марта.
В современном обществе нет места подобному языку ненависти, независимо оттого направлен ли он на вероисповедание, расу, этническую принадлежность, пол человека или затрагивает какие-либо другие его отличительные черты.
Слова имеют огромное значение и могут повлечь за собой опасные действия, если подобные выражения ненависти оставить без внимания.
Мы присоединяемся к членам Еврейской общины Эстонии, к премьер-министру Юри Ратасу и ко всем, кто осудил этот акт и выражаем поддержку правоохранительным органам Эстонии во время проведения расследования.
В субботу главный раввин Эстонии Шмуэль Кот подвергся словесным оскорблениям на улице, когда направлялся вместе с детьми в синагогу.
О случившемся он рассказал своему знакомому, который и поделился информацией в Facebook.
"16 марта главный раввин Эстонии Шмуэль Кот подвергся словесным оскорблениям на улице по дороге в синагогу, куда он направлялся вместе с детьми на шаббатную службу. На улице к нему и его детям приблизился говорящий по-эстонски мужчина, который стал выкрикивать оскорбления: "Евреев в печь! Хайль Гитлер!", приправляя это нецензурными выражениями", — было сказано в публикации.