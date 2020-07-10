Посольство РФ заявило о запугивании населения Эстонии "российской угрозой"

Российские дипломаты отмечают, что прошедшее 1 июля голосование по поправкам в Конституцию РФ стало весомым поводом для появления в Эстонии различного рода аналитических материалов, прогнозов, комментариев, заявлений как официального, так и менее официального характера. Не меньшее внимание вызвала появившаяся несколько ранее статья президента России Владимира Путина, посвященная 75-летию победы Советского Союза над нацизмом.

"Нельзя не видеть в большинстве появившихся в Эстонии откликов вполне определенную направленность, а именно: стремление выплеснуть на Россию и руководство нашей страны всевозможные обвинения, будь то переписывание истории или вынашивание агрессивных планов, угрожающих всему миру, а значит, и Эстонии. Сколько усилий предпринимается, чтобы доказать, что не сегодня-завтра Прибалтика станет жертвой "агрессивной" России. И так из года в год", — говорится в обнародованном в четверг комментарии посольства.

По его данным, прогнозы новоявленных оракулов все не сбываются, впору пожалеть о "потерянном времени и горах зря исписанной бумаги".

"Не стоит ли с учетом этого приложить всю мощь мыслительного аппарата подобных "аналитиков" на другом направлении — действовать в русле взаимоуважительного диалога, с намерением искать объединяющие два соседних государства темы для выхода на взаимовыгодное сотрудничество в интересах населения обеих стран?", — задается вопросом российская дипмиссия.