Посольство РФ выступило с заявлением о российско-эстонских отношениях

"Формирование новой правительственной коалиции в Эстонии, казалось бы, дает шанс на восстановление контактов с целью решения накопившихся проблем. К сожалению, уже в первые дни работы нового правительства Эстонии прозвучали заявления об отсутствии ”оснований” для выстраивания отношений с Россией", - говорится в заявлении посольства.

"Данный порыв был подхвачен эстонскими парламентариями, принявшими 15 февраля с.г. заявление в аналогичном ключе. Из новых моментов присутствовала разве только критика представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Ж.Борреля за его визит в Москву. Все остальное до боли знакомо. Тут и призывы к государствам-членам ЕС учитывать ”авторитарный настрой” в России на протяжении последних лет, и требования отказа от ”агрессивной внешней политики”, освобождения А.Навального и других ”политических заключенных” и др. В заключение вполне ожидаемый призыв к государствам ЕС — ужесточить санкции с целью оказания ”реального влияния” на Россию", — сказано в документе дипломатического представительства РФ.

Посольство отмечает, что принятие парламентом в понедельник заявления добавляет немало негатива в и без того достаточно напряженную атмосферу российско-эстонских отношений.

По мнению посольства, в результате заявления Рийгикогу может пострадать перспектива развития взаимовыгодного сотрудничества в атмосфере, лишенной искусственно нагнетаемых страхов и культивирования образа врага.