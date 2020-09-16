Посольство РФ возмущено заявлением Кальюлайд: "Сколько же лет отпускает нашей стране глава эстонского государства?"

"Для подкрепления сказанного делается ссылка на ее слабость с экономической точки зрения и исключительно плохое положение с точки зрения демографии. Поневоле возникает вопрос, сколько же лет отпускает нашей стране глава эстонского государства?

У прогнозов такого рода есть длинная предыстория. За более чем тысячелетнее существование России есть тому немало примечательных примеров. Не удалось сломать Русь в период татаро-монгольского ига.

Не справилась с российским государством наполеоновская ”великая армия”. В апреле 1945 г. в подземном бункере нашел свой бесславный конец бесноватый фюрер, вознамерившийся на просторах России завоевать ”жизненное пространство” для провозглашенного им третьего рейха. Списать нашу страну со счетов пытался президент США Б.Обама, объявив о том, что ее экономика ”разорвана в клочья” санкциями. Здесь, кстати, просматриваются весьма схожие оценки с прозвучавшими сейчас словами президента Эстонии.

Но вот незадача — пройдя через многие тяжелейшие испытания, Россия продолжает жить полноценной жизнью, успешно справляясь с брошенными ей вызовами. Многого ли добился коллективный Запад, вводя санкции против нашей страны? Ответ очевиден: налицо возросшая за эти годы мобилизация внутренних ресурсов, в обиход вошло до того момента малознакомое слово ”импортозамещение”, а вот европейские экспортеры, вынужденные свернуть свою деловую активность на российском рынке, потеряли сотни миллиардов долларов и евро. О вреде этих санкций для экономики Европы и усталости от них можно услышать и в самой Эстонии с учетом того, что товарооборот между нашими странами за период их действия сократился почти в два раза (с 5,3 млрд долл. в 2014 г. до 2,9 млрд долл. в 2019 г.).

Разве стали эти ”карательные меры” препятствием для проведения в России знаковых международных мероприятий, крупнейших экономических форумов, студенческих универсиад, спортивных соревнований — таких, как, например, чемпионат мира по футболу в 2018 г.? Ответ напрашивается сам собой — нет и нет.

Не помешали они и тому, что по итогам 2019 г. Россия заняла 6-е место в мире и 2-е в Европе по размеру ВВП. О технологической же мощи нашей страны наглядно свидетельствует возведение в кратчайшие сроки автомобильной и железнодорожной веток Крымского моста длиной 19 км.