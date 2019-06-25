25.06.2019, 07:50

Посольство РФ в Эстонии: среди эстонских политиков имеется немало противников позитивных перемен в эстонско-российских отношениях

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rus.delfi.ee
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MiitingFoto: Hendrik Osula

Пресс-служба Посольства России в Эстонии на свой странице в Facebook прокоментировала заявления депутата Рийгикогу и генерала Сил обороны Антса Лаанеотса (Партия реформ) о России.

"Имевшие место в первой половине 2019 года позитивные события в наших двусторонних отношениях, а это и визит президента Керсти Кальюлайд в Москву, и первая за последние несколько лет встреча на министерском уровне (Санкт-Петербург, Таави Аас — Евгений Дитрих), и подписание программы сотрудничества между министерствами культуры России и Эстонии на очередные три года — вселяют надежду на возможность реального улучшения диалога между нашими странами в духе добрососедства. Приходится, к сожалению, признавать, что среди представителей эстонского политистеблишмента имеется немало противников подобных позитивных перемен", — пишет пресс-служба посольства.

"Один из примеров тому — как раз интервью упомянутого депутата [Антса Лаанеотса), в котором он с солдатской прямотой заявляет, что сегодняшняя Россия — это ”неприятель” Эстонии. В адрес проживающих в стране русских соотечественников звучат назойливые рекомендации — если им плохо, они всегда могут уехать на историческую родину. При этом, как оказывается, хорошее впечатление о России у интервьюируемого было только в середине 90-х годов. А дальше, получается, сплошной негатив. Объективности ради признаем, что высказывания уважаемого члена Рийгикогу не являют собой что-то исключительное. Не приходится сомневаться, что найдутся и те, кто с ним охотно солидаризируется", — указано в заявлении.

"Есть, однако, одна особенность. Данный депутат является членом парламентской группы по связям с Россией, задача которой по определению заключается в содействии, а не разрушении двустороннего сотрудничества. В силу этого правомерно было бы ожидать от члена подобной группы позитивного вклада в улучшение атмосферы двусторонних отношений, вместо того, чтобы, видимо, по привычке — как танкист, бывший полковник советской армии — смотреть на Россию через смотровую щель идущего в атаку танка", — пишет пресс-служба в заключение.

Реакция посольства вызвана словами Лаанеотса о России в интервью русскому Postimees.

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