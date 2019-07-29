Посольство РФ в Эстонии ответило Рейнсалу по поводу Москвы и посоветовало заняться вопросом неграждан(19)
На днях министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выразил беспокойство в связи с задержаниями, которые прошли накануне в Москве.
На днях министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выразил беспокойство в связи с задержаниями, которые прошли накануне в Москве.
Пресс-служба Посольства России в Эстонии отреагировала на это заявление на своей странице в Facebook.
"Ценим интерес главы внешнеполитического ведомства Эстонии к внутриполитическим событиям в нашей стране, в т.ч. связанным с предстоящими выборами в Московскую городскую думу. При этом надеемся, что в Эстонии будут также внимательно реагировать на многочисленные рекомендации международных организаций, касающиеся избирательных прав 75 тысяч т.н. ”неграждан”, в частности, к призыву БДИПЧ ОБСЕ в докладе по итогам выборов в Рийгикогу в марте с.г. предоставить полное право голоса лицам с неопределенным гражданством", — написало посольство.
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