11.07.2019, 16:50

Посольство РФ в ЭР: если бы победу в войне одержал Гитлер, то не было бы на карте Эстонии


rus.delfi.ee
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Waffen-SS
Waffen-SSFoto: akg-images

Посольство Российской Федерации в Эстонии выступило с заявлением относительно планов провести в Москве 22 сентября салют по случаю ”освобождения Таллинна от немецко-фашистских захватчиков”.

Как уже сообщалось, резкий протест против салюта в Москве выразил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Он назвал организацию салюта провокационным шагом.

”Отмечать повторную оккупацию Таллинна салютом как в праздничный день для нас неприемлемо", — написал Рейнсалу (партия "Отечество") в социальных сетях.

Ниже приводится заявление посольства РФ в Таллинне.

"В связи с проведением в Москве с 10 апреля 2019 г. по 9 мая 2020 г. праздничных салютов в ознаменование памятных дат освобождения советских и европейских городов от немецко-фашистских захватчиков Посольство считает необходимым проинформировать о следующем.

22 сентября 1944 г. вошло в историю Великой Отечественной войны как дата освобождения эстонской столицы от гитлеровцев. Кровопролитные бои, начиная с весны 1944 г., шли по всей территории республики. Десятки тысяч бойцов Красной армии погибли, освобождая эстонскую землю от оккупировавшего ее германского агрессора.

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Стоит напомнить, что было бы, если победу в этой смертельной схватке одержал бы преступный гитлеровский режим. Не было бы на карте Европы такого названия, как Эстония. Территория Прибалтики подлежала тотальной германизации, что предвещало незавидную участь подавляющей части эстонского населения. На пути этих бесчеловечных планов встал советский солдат, сокрушивший в победоносном мае 1945 г. врага в его логове, в Берлине.

Свой вклад в Великую Победу внесли лучшие сыны и дочери Эстонии. Среди них — Герой Советского Союза А.Мери, 100-летие со дня рождения которого исполнилось 1 июля с.г. Не может не вызывать сожаления тот факт, что эта дата была обойдена молчанием в эстонском медийном пространстве.

Тем более когда наблюдаются усилия по приданию ореола ”борцов за независимость” гитлеровским пособникам, воевавшим в составе ”Ваффен-СС”.

Ныне живущие поколения должны знать, кому Европа, в т.ч. и Эстония, обязана возможностью на протяжении вот уже 75 послевоенных лет жить в условиях мира и безопасности. Хранить историческую память об этом и передавать ее идущим на смену поколениям — общая задача всех европейцев.

Именно об этом напоминают проводимые в Москве праздничные салюты".

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