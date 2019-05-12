Посольство РФ прокомментировало заявления EKRE о территориальных претензиях к России

В заявлениях некоторых эстонских политиков о необходимости потребовать с России компенсацию ущерба за советскую оккупацию нет ничего нового, и посольство РФ в Эстонии исходит из того, что такие заявления отражают личное мнение политиков, а не официальную позицию Эстонии, сказал посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров в интервью радионовостям ERR.
"Я уже неоднократно высказывался по поводу того, что России предъявляются претензии в отношении компенсации некоего ущерба, причиненного в период так называемой советской оккупации. Меня обнадеживает, что каждый раз звучали официальные заявления представителей правительства Эстонии, в которых говорилось, что в данном случае речь идет о личном мнении конкретного министра или конкретного политика. Я исхожу из этого посыла, что и в данном случае речь идет о мнении одного, хотя и видного, эстонского политика", — передает rus.err.ee комментарий Петрова в ответ на высказывание спикера РийгикогуХенна Пыллуааса (EKRE) в интервью еженедельнику Maaleht о том, что часть эстонской территории находится под оккупацией.
Позднее тот же тезис повторил и лидер EKRE Март Хельме, занимающий в коалиционном правительстве пост министра внутренних дел.
"Двойных стандартов быть не должно, до сих пор в руках России находится и 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос", — подчеркнул Март Хельме, по словам которого Эстония готова ждать, пока вопрос территорий не будет решен в плоскости международного права.