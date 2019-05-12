Посольство РФ прокомментировало заявления EKRE о территориальных претензиях к России

"Я уже неоднократно высказывался по поводу того, что России предъявляются претензии в отношении компенсации некоего ущерба, причиненного в период так называемой советской оккупации. Меня обнадеживает, что каждый раз звучали официальные заявления представителей правительства Эстонии, в которых говорилось, что в данном случае речь идет о личном мнении конкретного министра или конкретного политика. Я исхожу из этого посыла, что и в данном случае речь идет о мнении одного, хотя и видного, эстонского политика", — передает rus.err.ee комментарий Петрова в ответ на высказывание спикера Рийгикогу Хенна Пыллуааса (EKRE) в интервью еженедельнику Maaleht о том, что часть эстонской территории находится под оккупацией.