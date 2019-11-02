02.11.2019, 12:26

Посольство РФ предупреждает россиян: в Эстонии участились ДТП с военной техникой

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Õnnetus kaitseväe masinaga
Õnnetus kaitseväe masinagaFoto: Argo Ingver

Российское посольство в Таллинне предупреждает прибывающих в Эстонию на длинные выходные россиян о ДТП с участием военной техники, ссылаясь на произошедшую вчера в Пылвамаа аварию с грузовиком Сил обороны.

"С учетом возросшего числа российских граждан, посещающих ЭР, обращаем внимание на участившиеся военные учения на территории ЭР и рост числа ДТП с участием военной техники, что само по себе отнюдь не позитивное явление. Будьте предельно бдительны и осторожны!" — сообщило Посольство России.


Больше российских туристов ожидается в Эстонии потому, что в понедельник, 4 ноября, в России отмечают День народного единства, который является выходным днем.

Вчера около 14:30 Центр тревоги получил сообщение, что в Пылвамаа на 207 километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа произошло ДТП.

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По первоначальным данным, у одного двигавшегося в колонне грузовика Daf внезапно отказали тормоза, из-за чего он врезался в две двигавшиеся впереди машины, сообщила Delfi пресс-секретарь Лыунаской префектуры Рагне Кейск.

В результате столкновения два грузовика вылетели в кювет. Насколько известно сейчас, находившийся в одной из машин водитель получил легкие травмы, и медики оказали ему первую помощь на месте происшествия.

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