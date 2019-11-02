Посольство РФ предупреждает россиян: в Эстонии участились ДТП с военной техникой

"С учетом возросшего числа российских граждан, посещающих ЭР, обращаем внимание на участившиеся военные учения на территории ЭР и рост числа ДТП с участием военной техники, что само по себе отнюдь не позитивное явление. Будьте предельно бдительны и осторожны!" — сообщило Посольство России.
Больше российских туристов ожидается в Эстонии потому, что в понедельник, 4 ноября, в России отмечают День народного единства, который является выходным днем.
Вчера около 14:30 Центр тревоги получил сообщение, что в Пылвамаа на 207 километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа произошло ДТП.
По первоначальным данным, у одного двигавшегося в колонне грузовика Daf внезапно отказали тормоза, из-за чего он врезался в две двигавшиеся впереди машины, сообщила Delfi пресс-секретарь Лыунаской префектуры Рагне Кейск.
Слова отца об убийстве его сына в детсаду в Нарьян-Маре
Отсутствует угроза затопления танкера «Залив Америка» после ЧП
Таксиста без головы нашли в машине
Вся семья прокурора погибла в огне