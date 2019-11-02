Посольство РФ предупреждает россиян: в Эстонии участились ДТП с военной техникой

"С учетом возросшего числа российских граждан, посещающих ЭР, обращаем внимание на участившиеся военные учения на территории ЭР и рост числа ДТП с участием военной техники, что само по себе отнюдь не позитивное явление. Будьте предельно бдительны и осторожны!" — сообщило Посольство России.



ℹ️ С учетом возросшего числа российских граждан, посещающих ЭР, обращаем внимание на участившиеся военные учения на территории ЭР и рост числа ДТП с участием военной техники, что само по себе отнюдь не позитивное явление.



Будьте предельно бдительны и осторожны❗️.



Фото:Postimees pic.twitter.com/33zui1jipg — Rus Embassy Estonia (@RusEmbEst) November 1, 2019



Больше российских туристов ожидается в Эстонии потому, что в понедельник, 4 ноября, в России отмечают День народного единства, который является выходным днем.

Вчера около 14:30 Центр тревоги получил сообщение, что в Пылвамаа на 207 километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа произошло ДТП.

По первоначальным данным, у одного двигавшегося в колонне грузовика Daf внезапно отказали тормоза, из-за чего он врезался в две двигавшиеся впереди машины, сообщила Delfi пресс-секретарь Лыунаской префектуры Рагне Кейск.