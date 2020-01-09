Посольство РФ подтвердило, что Керсти Кальюлайд вернула крымское вино

Ранее сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что Кальюлайд приняла шоколад и цветы, отказавшись от бутылки "Крымского".

"Действительно, наш водитель отвез в канцелярию президента подарки на ее 50-летие. Подарки были приняты, кроме бутылки вина из российского Крыма, которую нам вернули без каких-либо комментариев", — сообщили РИА Новости в посольстве.