Посольство РФ подтвердило, что Керсти Кальюлайд вернула крымское вино

Посольство РФ в Таллине подтвердило, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась от крымского вина, отправленного ей в подарок на 50-летие, пишет РИА Новости.
Ранее сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что Кальюлайд приняла шоколад и цветы, отказавшись от бутылки "Крымского".
"Действительно, наш водитель отвез в канцелярию президента подарки на ее 50-летие. Подарки были приняты, кроме бутылки вина из российского Крыма, которую нам вернули без каких-либо комментариев", — сообщили РИА Новости в посольстве.
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