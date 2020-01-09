09.01.2020, 13:00

Посольство РФ подтвердило, что Керсти Кальюлайд вернула крымское вино

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EST 50
Kersti Kaljulaidi pressikonverents Eesti saatkonnas Moskvas
Foto: Tiit Blaat

Посольство РФ в Таллине подтвердило, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась от крымского вина, отправленного ей в подарок на 50-летие, пишет РИА Новости.

Ранее сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что Кальюлайд приняла шоколад и цветы, отказавшись от бутылки "Крымского".

"Действительно, наш водитель отвез в канцелярию президента подарки на ее 50-летие. Подарки были приняты, кроме бутылки вина из российского Крыма, которую нам вернули без каких-либо комментариев", — сообщили РИА Новости в посольстве.

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