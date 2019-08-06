Посольство РФ: фактическое присоединение Эстонии к блокаде Донбасса не способствует улучшению ситуации на юго-востоке Украины

"Убеждены, что фактическое присоединение эстонских властей к гуманитарной блокаде Донбасса, уже более 5 лет лишенного государственных и банковских услуг, социальной поддержки, здравоохранения, образования и связи, не способствует улучшению ситуации на юго-востоке Украины"

"Если в Таллине действительно хотят помочь разрешению внутреннего украинского кризиса, то использовали бы свое влияние на Киев, дабы убедить его восстановить нормальное жизнеобеспечение Донецкой и Луганской областей, как это предусматривается Минскими соглашениями", — написано в комментарии посольства.