06.08.2019, 13:52

Посольство РФ: фактическое присоединение Эстонии к блокаде Донбасса не способствует улучшению ситуации на юго-востоке Украины

 (18)
rus.delfi.ee
EST 14
Reisidokument
Foto: Priit Simson

"Вызывает сожаление, что Эстония продолжает упорно бороться за лидерство в гонке среди стран ЕС на антироссийском треке", — комментирует в Facebook посольство РФ в Эстонии решение МИДа Эстонии не признавать российские паспорта, выдаваемые жителям Донецкой и Луганской областей Украины.

"Убеждены, что фактическое присоединение эстонских властей к гуманитарной блокаде Донбасса, уже более 5 лет лишенного государственных и банковских услуг, социальной поддержки, здравоохранения, образования и связи, не способствует улучшению ситуации на юго-востоке Украины"

"Если в Таллине действительно хотят помочь разрешению внутреннего украинского кризиса, то использовали бы свое влияние на Киев, дабы убедить его восстановить нормальное жизнеобеспечение Донецкой и Луганской областей, как это предусматривается Минскими соглашениями", — написано в комментарии посольства.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: