Посольство РФ: фактическое присоединение Эстонии к блокаде Донбасса не способствует улучшению ситуации на юго-востоке Украины(18)
"Вызывает сожаление, что Эстония продолжает упорно бороться за лидерство в гонке среди стран ЕС на антироссийском треке", — комментирует в Facebook посольство РФ в Эстонии решение МИДа Эстонии не признавать российские паспорта, выдаваемые жителям Донецкой и Луганской областей Украины.
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