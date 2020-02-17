Посольство Китая в Эстонии требует внести изменения в ежегодник Департамента внешней разведки

"Китай — одна из первых стран, признавших восстановление независимости Эстонии. После восстановления двусторонних дипломатических отношений с Эстонией Китай исходил из принципов взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела друг друга и равенства вне зависимости от величины государства", — говорится в заявлении посольства.

"В последние годы совершались взаимные визиты на высоком уровне. Культурный обмен на подъеме. Прагматичное сотрудничество в разных сферах углубляется, и результаты видны. Они приносят пользу обеим странам и их жителям", — отмечается в заявлении.

"В то же время вызывает недоумение обнародованный 12 февраля ежегодник Департамента внешней разведки. Часть, которая касается Китая, говорит о некомпетентности, предубеждениях и мышлении, характерном Холодной войне. Несмотря на перспективу нынешних отношений Китая и Эстонии, Китай описывается как государство, представляющее опасность, и это делается на пустом месте, искажая факты и злонамеренно атакуя. Так поступать непрофессионально и безответственно. Эта информация вводит в заблуждение как эстонскую, так и мировую общественность. Это наносит ущерб двусторонним отношениям и обижает китайцев, которые хорошо относятся к Эстонии. Мы решительно выступаем против той части ежегодника, которая касается Китая", — подчеркивается в заявлении.