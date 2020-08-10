Посольство Беларуси в Эстонии: в Таллинне акций протеста не было, всех проголосовавших результаты устроили

Советник посольства Беларуси в Эстонии по вопросам торгово-экономического и политического сотрудничества, протокола и СМИ Юрий Булавко в интервью RusDelfi рассказал, что в Эстонии на избирательном участке было многолюдно.

”Была большая очередь. Люди хотели реализовать свое избирательное право, поэтому мы старались принимать людей быстро”, — говорит представитель посольства РБ. По его словам, все пришедшие на избирательный участок успели проголосовать.

”Всего проголосовало 652 человека, из них 183 досрочно. За Дмитриева было отдано 10 голосов, Канопацкую — 7, Лукашенко — 271, Тихановскую — 345, Череченя — 4”, — приводит итоговые данные Булавко.

Поздравила ли президент Эстонии Керсти Кальюлайд своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, представитель посольства не знает. Он поясняет, что эту информацию посольство обычно узнает из прессы.

Голосование прошло в штатном режиме. После того, как подсчитали голоса, никаких акций протеста в Таллинне у посольства Беларуси не было.

”Всех результаты голосования устроили. У нас на участке присутствовали два независимых наблюдателя. Они присутствовали и при подсчете голосов”, — говорит Булавко.