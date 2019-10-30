Посольства Израиля временно закрылись по всему миру из-за забастовки. Эстонское консульство тоже
Посольства и консульства Израиля по всему миру временно закрылись утром 30 октября из-за забастовки, которую объявил МИД страны, пишет "Медуза".
Посольства и консульства Израиля по всему миру временно закрылись утром 30 октября из-за забастовки, которую объявил МИД страны, пишет "Медуза".
Об этом говорится в сообщениях диппредставительств в разных странах, в том числе в Финляндии (там находится и представительство для жителей Эстонии) , в России, на Украине, в США и Канаде.
Когда возобновится работа — не известно.
МИД, Минобороны Израиля и профсоюз Гистадрут объявили забастовку из-за решения министерства финансов страны изменить порядок возмещения различных расходов, которые несут дипломаты и военные атташе за рубежом. Как сообщает The Times of Israel, Минфин хочет применить новые правила отчетности задним числом, из-за чего чиновники будут должны возместить тысячи долларов.
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