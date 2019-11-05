Посол Украины: неквалифицированные работники приезжают в Эстонию в основном из Донбасса

В комментарии "Укринформу" Беца сообщила, что в Эстонии работает много квалифицированных кадров из Украины, прежде всего ИТ-специалисты, работники медицинских и строительных специальностей, кроме того, приезжают в страну и сезонные рабочие, передает rus.err.ee.

"В Эстонии всегда было много украинцев, так сложилось исторически, еще с советских времен. Здесь активная диаспора, которая очень помогает посольству продвигать имидж Украины. А работники делятся на две категории. Это квалифицированные работники, которых приглашают в эстонские фирмы: прежде всего, ИТ-специалисты, работники медицинских специальностей, строители. И есть неквалифицированные работники, которые приезжают в основном из Донбасса, и на сезонные работы. Их стало в последнее время больше", — сказала Беца.

По ее словам, официальной статистики относительно общего количества украинских работников в Эстонии нет.

В то же время она отметила, что на консульском учете в посольстве Украины стоят 5000 человек, а в целом, по разным источникам, на территории Эстонии находится около 30 тысяч граждан Украины: "Конечно, не все они являются работниками: кто-то студент, кто-то — преподаватель, кто-то женат и живет здесь с семьей".