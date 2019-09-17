Посол России: жители Эстонии чтут военный подвиг советских солдат

"Символично, что в честь освобождения столицы Эстонии в Москве [22 сентября] прогремят залпы торжественного салюта в рамках программы "Память Победы", — отметил Петров.

По словам посла РФ в Эстонии, в этой республике проживают около 1,2 тыс. участников Великой Отечественной войны. Посольство поддерживает самые тесные контакты с действующими в Эстонии ветеранскими организациями, включая Таллинское общество участников Второй мировой войны, Таллинское общество жителей блокадного Ленинграда, Союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей.

"Это общение помогает нам лучше понимать нужды и заботы ветеранов, оказывать им адресную помощь, — подчеркнул дипломат. — Ветераны — постоянные участники проводимых в посольстве мероприятий. В рамках имеющихся у нас возможностей им оказывается материальная поддержка, выделяются путевки в санаторий. Думается, запоминающимся для группы ветеранов событием стала организованная посольством в апреле 2018 года при содействии правительства Москвы поездка в российскую столицу, где они смогли побывать в музее на Поклонной горе и встретиться с проживающими в Москве такими же ветеранами".

Александр Петров отметил, что именно ветераны зачастую помогают рассказывать правду о событиях тех лет. "Не секрет, что сегодня предпринимается немало попыток фальсифицировать историю Великой Отечественной войны, в том числе исказить роль Красной армии в деле освобождения Эстонии от германских захватчиков, — сказал посол. — И здесь крайне важно, что именно ветераны занимают здесь активную позицию, рассказывают правду о тех исторических событиях".

По его словам, в таллинском Центре русской культуры сейчас представлена книга воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны Валентина Виллемсоо, который прошел через тяжелейшие испытания — был участником прорыва кораблей Балтфлота из Таллина в Кронштадт, пережил блокаду Ленинграда и воевал в составе 8-го Эстонского стрелкового корпуса.

"Его книга — достойный вклад в сохранение исторической памяти о той поре, — сказал посол России в Эстонии. — Мы выступаем против любых попыток героизации нацистских преступников и их пособников, стремления поставить на одну доску освободителей и оккупантов. Инициаторам подобных провокационных акций следует напоминать о том, что постигло бы Эстонию в случае победы германского рейха — незавидная судьба, когда само название Эстония исчезло бы с карты Европы как результат тотальной германизации прибалтийских земель".

"Мы убеждены, что только объективная оценка трагического совместного прошлого способна уберечь Европу от повторения прежних ошибок", — добавил посол.