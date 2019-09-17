Посол России: жители Эстонии чтут военный подвиг советских солдат

Жители Эстонии помнят и чтут подвиг советских солдат, совершенный в годы Второй мировой войны. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС заявил посол РФ в Эстонии Александр Петров.
"Мы могли убедиться, что жители Эстонии помнят и чтут подвиг советских солдат", — подчеркнул он.
Как сказал посол, начиная со дня освобождения Нарвы 26 июля, в Эстонии проводится ряд мероприятий, посвященных 75-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков, организация которых осуществляется в тесном контакте с ветеранскими организациями, поисковыми клубами и объединениями соотечественников.
"Мы обязаны помнить, какая цена была заплачена за изгнание гитлеровцев с эстонской земли, — отметил дипломат. — Об этом напоминает монумент воину-освободителю на таллинском военном кладбище. Десятки тысяч советских солдат отдали свою жизнь в тяжелейших боях на территории Эстонии. Хотелось бы особо отметить, что в рядах Красной армии наряду с представителями многих других народностей и национальностей героически сражались эстонские воины. Одному из них — Арнольду Константиновичу Мери — уже в августе 1941 года было присвоено звание Героя Советского Союза".
Вслед за Нарвой такое же памятное мероприятие было проведено в Тарту. Впереди еще ряд мероприятий, в частности, в Таллине, Палдиски, Хаапсалу и других городах.
"Символично, что в честь освобождения столицы Эстонии в Москве [22 сентября] прогремят залпы торжественного салюта в рамках программы "Память Победы", — отметил Петров.
По словам посла РФ в Эстонии, в этой республике проживают около 1,2 тыс. участников Великой Отечественной войны. Посольство поддерживает самые тесные контакты с действующими в Эстонии ветеранскими организациями, включая Таллинское общество участников Второй мировой войны, Таллинское общество жителей блокадного Ленинграда, Союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей.
"Это общение помогает нам лучше понимать нужды и заботы ветеранов, оказывать им адресную помощь, — подчеркнул дипломат. — Ветераны — постоянные участники проводимых в посольстве мероприятий. В рамках имеющихся у нас возможностей им оказывается материальная поддержка, выделяются путевки в санаторий. Думается, запоминающимся для группы ветеранов событием стала организованная посольством в апреле 2018 года при содействии правительства Москвы поездка в российскую столицу, где они смогли побывать в музее на Поклонной горе и встретиться с проживающими в Москве такими же ветеранами".
Александр Петров отметил, что именно ветераны зачастую помогают рассказывать правду о событиях тех лет. "Не секрет, что сегодня предпринимается немало попыток фальсифицировать историю Великой Отечественной войны, в том числе исказить роль Красной армии в деле освобождения Эстонии от германских захватчиков, — сказал посол. — И здесь крайне важно, что именно ветераны занимают здесь активную позицию, рассказывают правду о тех исторических событиях".
ТОП
По его словам, в таллинском Центре русской культуры сейчас представлена книга воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны Валентина Виллемсоо, который прошел через тяжелейшие испытания — был участником прорыва кораблей Балтфлота из Таллина в Кронштадт, пережил блокаду Ленинграда и воевал в составе 8-го Эстонского стрелкового корпуса.
"Его книга — достойный вклад в сохранение исторической памяти о той поре, — сказал посол России в Эстонии. — Мы выступаем против любых попыток героизации нацистских преступников и их пособников, стремления поставить на одну доску освободителей и оккупантов. Инициаторам подобных провокационных акций следует напоминать о том, что постигло бы Эстонию в случае победы германского рейха — незавидная судьба, когда само название Эстония исчезло бы с карты Европы как результат тотальной германизации прибалтийских земель".
"Мы убеждены, что только объективная оценка трагического совместного прошлого способна уберечь Европу от повторения прежних ошибок", — добавил посол.
Мужчину застрелили в Туркестанской области
Житель Хакасии оказался за решеткой за долг перед сыном
БТР сбил двух сотрудников Росгвардии на учениях в Смоленской обл
Как в Приднестровье поддерживают молодежь