Посол России в Таллинне: резолюция Рийгикогу достойна сожаления и осуждения

Резолюция парламента Эстонии о роли СССР в начале Второй мировой войны является кощунством, она повлияет на диалог двух стран. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Эстонии Александр Петров.

"Это кощунство. Это откровенно недружественный акт эстонского парламента, который осложнит атмосферу наших двусторонних отношений, — сказал дипломат. — Такие действия достойны сожаления и решительного осуждения".

Парламент Эстонии 19 февраля принял резолюцию с критикой в адрес России по вопросам истории Второй мировой войны.