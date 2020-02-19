Посол России в Таллинне: резолюция Рийгикогу достойна сожаления и осуждения(1)
Сегодня на своем заседании Рийгикогу принял заявление ”Об исторической памяти и фальсификации истории”, в которой утверждаются, что российские власти пытаются переписать историю Второй мировой войны. Посол России выразил сожаление в связи с принятием парламентом Эстонии данного документа.
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