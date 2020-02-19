19.02.2020, 19:40

Посол России в Таллинне: резолюция Рийгикогу достойна сожаления и осуждения

 (1)
EST
Aleksandr Petrov
Aleksandr PetrovFoto: Tiit Blaat

Сегодня на своем заседании Рийгикогу принял заявление ”Об исторической памяти и фальсификации истории”, в которой утверждаются, что российские власти пытаются переписать историю Второй мировой войны. Посол России выразил сожаление в связи с принятием парламентом Эстонии данного документа.

Резолюция парламента Эстонии о роли СССР в начале Второй мировой войны является кощунством, она повлияет на диалог двух стран. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Эстонии Александр Петров.

"Это кощунство. Это откровенно недружественный акт эстонского парламента, который осложнит атмосферу наших двусторонних отношений, — сказал дипломат. — Такие действия достойны сожаления и решительного осуждения".

Парламент Эстонии 19 февраля принял резолюцию с критикой в адрес России по вопросам истории Второй мировой войны.

Читайте также: