Посол России в Таллинне: резолюция Рийгикогу достойна сожаления и осуждения(4)
Сегодня на своем заседании Рийгикогу принял заявление ”Об исторической памяти и фальсификации истории”, в которой утверждаются, что российские власти пытаются переписать историю Второй мировой войны. Посол России выразил сожаление в связи с принятием парламентом Эстонии данного документа.
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