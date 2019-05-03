Посол России поблагодарил Таави Ааса за развитие связей с российскими городами

Посол России в ЭстонииАлександр Петров поздравил Таави Ааса со вступлением в должность министра экономики и инфраструктуры, поблагодарив его за вклад в развитие побратимских связей с российскими городами, прежде всего Санкт-Петербургом, пишет rus.err.ee.
"Успешное проведение дней Таллинна в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербурга в Таллинне стало по-настоящему действенным инструментом развития отношений в области культуры, образования, экономики и туризма, повышения взаимопонимания между жителями двух городов", — написал Петров Аасу.