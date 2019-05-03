Посол России поблагодарил Таави Ааса за развитие связей с российскими городами

"Успешное проведение дней Таллинна в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербурга в Таллинне стало по-настоящему действенным инструментом развития отношений в области культуры, образования, экономики и туризма, повышения взаимопонимания между жителями двух городов", — написал Петров Аасу.

Напомним, Таави Аас на этой неделе стал членом второго правительства Юри Ратаса.

До 4 апреля он занимал пост мэра Таллинна.