Посол России о применении в Эстонии российской вакцины от COVID-19: ожидаем развития ситуации

Как выяснилось, посольство получает немало обращений с просьбами о вакцинации жителей Эстонии, в частности проживающих здесь россиян, именно российской вакциной от коронавируса. Однако Петров напомнил, что российская вакцина пока в ЕС не сертифицирована.

"Пока мы, как я уже сказал, не можем ответить на этот вопрос. И мне трудно представить, что это можно было бы сделать при помощи нашего специалиста-медика. Может быть в случае разрешения на применение российской вакцины появятся другие возможности. Мы ставим такие вопросы перед Москвой и ожидаем развития ситуации в самой Эстонии или может быть в более широком плане вообще в Евросоюзе по этому вопросу", — отметил посол.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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