Посол России о применении в Эстонии российской вакцины от COVID-19: ожидаем развития ситуации(17)
На пресс-конференции в российском посольстве послу России в Эстонии Александру Петрову был задан вопрос о российской вакцине, пишет rus.err.
На пресс-конференции в российском посольстве послу России в Эстонии Александру Петрову был задан вопрос о российской вакцине, пишет rus.err.
Как выяснилось, посольство получает немало обращений с просьбами о вакцинации жителей Эстонии, в частности проживающих здесь россиян, именно российской вакциной от коронавируса. Однако Петров напомнил, что российская вакцина пока в ЕС не сертифицирована.
"Пока мы, как я уже сказал, не можем ответить на этот вопрос. И мне трудно представить, что это можно было бы сделать при помощи нашего специалиста-медика. Может быть в случае разрешения на применение российской вакцины появятся другие возможности. Мы ставим такие вопросы перед Москвой и ожидаем развития ситуации в самой Эстонии или может быть в более широком плане вообще в Евросоюзе по этому вопросу", — отметил посол.
Коронавирус SARS-CoV-2
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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