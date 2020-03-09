09.03.2020, 08:55

Посол РФ в ЭР: выплаты ветеранам ВОВ будут произведены в ближайшие месяцы

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Tallinna vabastamise aastapäev 22.09.2017
Foto: Andres Putting

Единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Эстонии, будут производиться в ближайшие месяцы.

Эту информацию подтвердил посол РФ в Эстонии Александр Петров, сообщает RusERR.

Напомним, что ветераны из числа российских граждан к 75-летию Победы получат единовременную выплату в размере 75 000 рублей и труженики тыла — по 50 000 рублей. Говорит посол России в Эстонии Александр Петров.

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