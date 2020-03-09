Посол РФ в ЭР: выплаты ветеранам ВОВ будут произведены в ближайшие месяцы

Единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Эстонии, будут производиться в ближайшие месяцы.
Эту информацию подтвердил посол РФ в Эстонии Александр Петров, сообщает RusERR.
Напомним, что ветераны из числа российских граждан к 75-летию Победы получат единовременную выплату в размере 75 000 рублей и труженики тыла — по 50 000 рублей. Говорит посол России в Эстонии Александр Петров.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Блогер Диденко устроила скандал и сорвала съемки шоу Собчак
Аптечный Ревизорро: что выяснилось о дипломе блогера Диденко
Американский вирусолог развенчал все мифы о коронавирусе
Тайна раскрыта: Зачем засыпать соль в унитаз и раковину