Посол РФ рассказал о реакции эстонцев на встречу Путина и Кальюлайд

Деловые круги и общественность Эстонии с одобрением отнеслись к встрече российского лидера Владимира Путина и эстонского президента Керсти Кальюлайд, которая состоялась после долгого отсутствия контактов на высшем уровне, однако еще многое нужно сделать, чтобы поступательный импульс этой встречи стал реализовываться в форме конкретных соглашений, сообщил РИА Новости посол РФ в Таллине Александр Петров, комментируя итоги визита Кальюлайд в Москву.
Визит президента Эстонии в Россию 18 апреля прошел на фоне критических высказываний, звучащих в ее адрес со стороны эстонских политиков и стран-соседей. В частности, решение Кальюлайд посетить Москву раскритиковали представители трех парламентских партий Эстонии, новый спикер эстонского парламента, член националистической Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас. При этом сама Кальюлайд в ответ заявляла, что не видит причин для подобной критики.
"Здесь, в Эстонии, нельзя было не видеть, что это событие было с воодушевлением встречено деловыми кругами и широкой общественностью", — сказал глава российской дипмиссии. Он выразил надежду, что голоса скептиков, обвинивших главу эстонского государства чуть ли не в "подрыве" единства балтийских стран, или тех, кто заявляет об отсутствии прорыва в двусторонних отношениях, "окажутся не в состоянии внести диссонанс в подобный настрой". Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс комментируя встречу президента РФ Владимира Путина с эстонским президентом Керсти Кальюлайд, заявил, что Эстонии следует впредь координировать действия, чтобы не раскалывать единство стран Балтии, и осторожно подходить к диалогу с Москвой.
По словам Петрова, уже сам факт, что поездка президента Эстонии в Москву состоялась после более чем десятилетнего отсутствия контактов на высшем уровне, придавал этой встрече особое значение. При этом дипломат отметил, что "предстоит еще многое сделать, чтобы поступательный импульс этой встречи стал реализовываться в практической плоскости в форме конкретных соглашений".