Посол РФ рассказал о реакции эстонцев на встречу Путина и Кальюлайд

"Здесь, в Эстонии, нельзя было не видеть, что это событие было с воодушевлением встречено деловыми кругами и широкой общественностью", — сказал глава российской дипмиссии. Он выразил надежду, что голоса скептиков, обвинивших главу эстонского государства чуть ли не в "подрыве" единства балтийских стран, или тех, кто заявляет об отсутствии прорыва в двусторонних отношениях, "окажутся не в состоянии внести диссонанс в подобный настрой". Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс комментируя встречу президента РФ Владимира Путина с эстонским президентом Керсти Кальюлайд, заявил, что Эстонии следует впредь координировать действия, чтобы не раскалывать единство стран Балтии, и осторожно подходить к диалогу с Москвой.

По словам Петрова, уже сам факт, что поездка президента Эстонии в Москву состоялась после более чем десятилетнего отсутствия контактов на высшем уровне, придавал этой встрече особое значение. При этом дипломат отметил, что "предстоит еще многое сделать, чтобы поступательный импульс этой встречи стал реализовываться в практической плоскости в форме конкретных соглашений".