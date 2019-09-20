Посол РФ пояснил МИДу Эстонии свои слова о "подвиге советских солдат"

Как сообщает посольство России на своей страничке в Facebook, темой разговора посла РФ в МИД Эстонии 20 сентября стала история Эстонии, включая предвоенный период и период Великой Отечественной войны.

"С эстонской стороны была изложена ее трактовка того периода с упором на то, что Эстония оказалась ”жертвой двух тоталитарных режимов”. При этом ”за немецкой оккупацией последовала советская”", — говорится в заявлении посольства.

"Со своей стороны посол России подчеркнул, что его слова в недавнем интервью ИА "ТАСС" о том, что в Эстонии чтят и помнят подвиг советских солдат, основаны на фактах и личных наблюдениях. Чтобы убедиться в правоте этих слов, достаточно прийти 9 мая к монументу Воину-Освободителю на Таллиннском военном кладбище и увидеть, как тысячи и тысячи людей — русские и эстонцы — возлагают цветы в память о советских солдатах, освободивших Европу от коричневой чумы", — комментирует посольство.