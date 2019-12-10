Посол РФ Александр Петров: тема выплат Эстонии за "советскую оккупацию" закрыта

Было бы гораздо лучше, если бы инициаторы такого рода требований тратили свою неуемную энергию на цели, сближающие народы наших стран, а не наоборот. Причем чем скорее они начнут рассуждать, исходя из существующих реалий, тем больше шансов на восстановление нормальных добрососедских и взаимоуважительных отношений. Это в полной мере относится и к вопросу ратификации российско-эстонских пограндоговоров. Подписанные в феврале 2014 года они до сих пор не могут вступить в силу ввиду дополнительно высказанных эстонской стороной оговорок при рассмотрении проекта закона о ратификации этих договоров, что в конечном счете создало вполне очевидную проблему в отношениях между нашими странами.

— Как вы считаете, визит президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву 18 апреля дал какой-то импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений? Можно ли говорить о некоем потеплении в отношениях?

— То, что контактов на уровне глав наших государств не было более 10 лет, также можно считать ситуацией далекой от нормальности. В апреле этого года в Москве прошли успешные переговоры, и вполне можно было рассчитывать на позитивные перемены. Однако кому-то в Эстонии, а, может быть, за ее пределами это явно пришлось не по душе. Думается, что появившиеся вскоре после визита президента Эстонии в Москву вышеназванные призывы с территориальными претензиями и тому подобное можно рассматривать как реакцию или же как боязнь возможного потепления наших двусторонних отношений. Вот и были внесены коррективы, сводящие практически на нет весь позитивный эффект от апрельского визита.

— Министр обороны Эстонии Юри Луйк накануне саммита НАТО в Лондоне вновь заявил, что Россия представляет собой угрозу. "Мы должны честно сказать, что Россия – это угроза. Нет никакого смысла скрывать или пытаться это приукрасить", – сказал Луйк. Как вы считаете, представляет ли Россия угрозу для Запада? Или, прикрываясь мнимой угрозой, Эстония таким образом пытается выбить для себя преференции в ЕС?

— Сошлюсь на высказывания Путина, сделанные им 20 ноября этого года в Москве в ходе инвестиционного форума "Россия зовет!". Все прекрасно понимают, как подчеркнул глава российского государства, что Россия ни на кого не собирается нападать. Хотелось бы, чтобы это было абсолютно очевидно не только для лидеров ведущих стран Европы, но и для эстонских властных структур.